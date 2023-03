‘Sou místico’, diz presidente do México após publicar foto de suposto duende

Publicação nas redes sociais gerou memes e paródias no país; foto teria sido tirada há dois anos

EFE/Mario Guzmán Presidente do México já tinha revelado suas crenças sobre misticismo em 2020



Espanto, zombaria, elogios ao misticismo: o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, gerou uma avalanche de comentários após publicar uma foto na qual, segundo ele, é visto um “alux” (duende da mitologia maia). López Obrador é alvo de todo tipo de adjetivo desde que publicou no Twitter, no último sábado, a imagem de uma criatura mimetizada em uma árvore. “Sim, sou um místico. Já viram que eu publiquei a coisa do alux”, comentou hoje o presidente, risonho, sobre o tuíte que inspirou memes e paródias em programas famosos da TV americana. O presidente garante que a foto, “aparentemente de um alux”, foi tirada na semana passada, por um engenheiro, durante as obras do Trem Maia na Península de Yucatán, habitada por indígenas maias desde os tempos ancestrais. O Twitter, no entanto, adicionou notas de usuários, segundo as quais a imagem “tem pelo menos dois anos”. O esclarecimento inclui um link para uma nota publicada em 10 de fevereiro de 2021 com uma foto muito semelhante à divulgada pelo mandatário.

Sem entrar na polêmica, o presidente mexicano disse que “a vida não é apenas o racional, mas também o místico”, e destacou que o tuíte foi visto 9,6 milhões de vezes. “São as raízes culturais do México. Gostaria que existissem aluxes, mas, se não existem, é necessário inventá-los”, comentou o governante, ao lembrar que esses seres mitológicos se caracterizam por fazer travessuras. Segundo os maias, eles escondem objetos e defendem lugares sagrados. “Os que não quero são os outros, os demônios”, acrescentou o presidente, sobre seus adversários políticos. López Obrador já havia revelado suas crenças em 2020, ao exibir imagens religiosas como “escudo protetor” contra a covid-19, e, em 2018, pediu “permissão à mãe terra” para o Trem Maia.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

*Com informações da AFP