A bordo da SpaceX, astronautas da Nasa chegam à Estação Espacial Internacional

Depois de uma viagem de 19 horas, os astronautas da Nasa, Bob Behnken e Douglas Hurley finalmente acoplaram com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS) neste domingo (31).

A bordo da cápsula Crew Dragon, desenvolvida pela SpaceX. Behnken e Hurley, que além de veteranos da Nasa, são amigos há mais de 20 anos, deverão colaborar com operações em curso na ISS.

É a primeira vez que uma empresa privada faz uma viagem tripulada à órbita da Terra. O CEO da SpaceX é o empresário Elon Musk.

Neste sábado, o foguete Falcon 9 foi lançado ao espaço às 16h22 (horário de Brasília). O momento histórico representa um novo marco na corrida espacial. A última vez que os Estados Unidos realizaram uma viagem com ônibus espacial foi em 2011.

Durante discurso, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que “uma nova era de ambição americana começou”.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR

— NASA (@NASA) May 31, 2020