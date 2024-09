SpaceX lança missão para resgatar astronautas presos em estação espacial

Butch Wilmore e Suni Williams embarcaram em junho, durante o primeiro voo de teste tripulado para a ISS, mas enfrentaram problemas no sistema de propulsão da nave

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EPA Missão Crew-9 da SpaceX decola em uma espaçonave Dragon, em um foguete Falcon 9, da plataforma de lançamento de Cabo Canaveral, na Flórida



A SpaceX lançou neste sábado (28) uma missão com dois passageiros a bordo para resgatar os astronautas americanos que estão presos na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) há vários meses. O foguete Falcon 9 decolou às 12h17 (horário de Brasília) de Cabo Canaveral, na Flórida, utilizando uma plataforma que estava sendo testada pela primeira vez para uma missão tripulada. O diretor da Nasa, Bill Nelson, parabenizou a agência e a SpaceX pelo sucesso do lançamento, destacando que “estamos vivendo uma época emocionante de exploração e inovação”. A bordo da missão estão o astronautaNick Hague, da Nasa, e o cosmonauta russo, Alexandre Gorbounov. Ao retornarem em fevereiro, eles devem trazer de volta os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que embarcaram em junho em uma nova espaçonave da Boeing, chamada Starliner, durante o primeiro voo de teste tripulado para a ISS.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O retorno dos astronautas da Boeing estava previsto para ocorrer oito dias após o lançamento, mas problemas no sistema de propulsão da nave levantaram preocupações sobre sua confiabilidade. Após semanas de testes, a Nasa recuperou a cápsula vazia da Boeing e decidiu usar a missão Crew-9 da SpaceX para realizar o resgate. Jim Free, administrador associado da Nasa, reconheceu a singularidade do lançamento com apenas dois passageiros e expressou gratidão à SpaceX por seu apoio e flexibilidade durante o processo.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA