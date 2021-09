SpaceX leva 1ª tripulação de civis ao espaço na ‘Missão Inspiration4’

Quatro passageiros orbitarão em volta da Terra por três dias na cápsula Crew Dragon

Divulgação/SpaceX Tripulantes a caminho da cápsula durante esta quarta-feira



A empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, deu um novo passo rumo ao turismo espacial. Na noite desta quarta-feira, 15, nos Estados Unidos, a companhia enviou a primeira tripulação somente de civis ao espaço na Missão Inspiration4. Durante três dias, os quatro passageiros irão orbitar a Terra. O lançamento do foguete Falcon 9 foi realizado na base do Kennedy Space Center, na Flórida, às 21h (horário de Brasília), e levava a cápsula Crew Dragon. A viagem é composta por dois homens e duas mulher: Hayley Arceneaux, Jared Isaacman, Sian Proctor e Christopher Sembroski. Segundo a empresa, a cápsula levará cerca de 90 minutos para dar uma volta completa na Terra.