Streamer que gerou caos em Manhattan ao prometer sorteio de PS5 é solto em Nova York

Kai Cenat foi detido na sexta após reunir milhares de pessoas em praça; três policiais e quatro civis ficaram feridos

EFE/EPA/SARAH YENESEL Três policiais e quatro civis ficaram feridos no tumulto no centro de Manhattan



Autoridades de Nova York libertaram na madrugada deste sábado, 5, o streamer Kai Cenat, que havia sido detido horas antes por provocar o caos em uma praça do centro de Manhattan ao prometer que faria um sorteio de Playstation 5, o que atraiu milhares de pessoas. O streamer, de 21 anos, que ficou detido na 19ª delegacia do Upper East Side de Manhattan durante parte da sexta-feira e deste sábado, recebeu uma multa que o obriga a comparecer no Tribunal Penal de Nova York para ser acusado. Em entrevista coletiva, o chefe do Departamento da Polícia de Nova York, Jeffrey Maddrey, explicou que Cenat pode ser acusado de incitar distúrbios e uma reunião ilegal em relação ao caos de sexta-feira, uma vez que ele não tinha obtido autorização para o evento. De acordo com Maddrey, pelo menos três policiais e quatro civis ficaram feridos durante o caos.

Um jovem de 17 anos foi levado ao hospital com o que as autoridades inicialmente pensaram ser um ferimento de bala, mas que posteriormente foi divulgado como ferimentos sofridos após o adolescente ter sido atingido por fogos de artifício lançado para a multidão por um arruaceiro. Devido ao grande número de pessoas que compareceram à Union Square, a maioria jovens, a polícia emitiu um alerta 4, que envolveu a mobilização de até mil agentes para conter a multidão que tomou conta da praça e das ruas circundantes, paralisando o trânsito no horário de pico.

*Com informações da EFE