Sucessor de Boris Johnson será anunciado em 5 de setembro

Até o momento, onze candidatos já mostraram interesse em se tornar premiê britânico; não há um favorito para ficar com o cargo

CARLOS JASSO / AFP Boris Johnson renunciou ao cargo e primeiro-ministro depois de uma série de escândalos que abalaram seu governo



O novo premiê britânico vai ser anunciado no dia 5 de setembro, informou o Partido Conservador. “Temos que garantir que haja um tempo decente antes que o resultado seja anunciado em 5 de setembro”, disse Graham Brady, presidente do comitê que se reuniu nesta segunda-feira, 11, para eleger seu executivo e definir o calendário para escolher o primeiro-ministro que vai substituir Boris Johnson, que renunciou após escândalos no seu governo. Enquanto um novo nome não é escolhido, Johnson continua no cargo. Até o momento, 11 candidatos já apresentaram sua candidatura e não há um favorito.

Os nomes para assumir como premiê são: Sajid Javid, ex-ministros da Saúde, Jeremy Hunt, ministro das Relações Exteriores, Penny Mordaunt, secretária de Estado do Comércio Internacional, Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, ministro britânico das Finanças, Grant Shapps o ministro dos Transportes, Tom Tugendhat, presidente do Comitê de Relações Exteriores, Suella Braverman, representante do governo e consultora jurídica, Kemi Badenoch, ex-secretária de Estado, e Liz Truss, ministra das Relações Exteriores. Priti Patel, ministra do Interior, deve anunciar ao longo do dia sua candidatura para suceder-lhe na liderança do Partido Conservador – com maioria na Câmara dos Comuns – e, portanto, em Downing Street.

Nesta segunda, Johnson declarou que não vai apoiar nenhum dos candidatos que aspiram a substituí-lo na liderança do Partido Conservador. “Eu não gostaria de prejudicar as chances de ninguém oferecendo meu apoio”, disse Johnson em sua primeira aparição pública desde que renunciou. Depois de passar o fim de semana em Chequers, residência de campo dos primeiros-ministros, Johnson assegurou estar “determinado a continuar com o mandato que nos foi confiado” e que o próximo chefe de Governo terá “um programa muito bom”. “Mas meu trabalho é, acima de tudo, supervisionar os procedimentos nas próximas semanas”, acrescentou.