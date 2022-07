‘Você trabalha na Argentina para ser pobre’, lamenta Gustavo Segré sobre inflação no país

Em entrevista ao Pânico, o convidado afirmou acreditar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro: ‘As pesquisas dizem que estou errado, a questão é a rua’

Reprodução/Pânico Gustavo Segré foi o convidado do programa Pânico desta segunda-feira, 11



Nesta segunda-feira, 11, o programa Pânico recebeu o consultor econômico Gustavo Segré. Em entrevista, ele lamentou a situação econômica da Argentina, seu país de origem, e fez críticas ao presidente Alberto Fernández. “Ele está em um mundo paralelo, não entende nada de nada. Está em uma situação complexa. Faltam dólares porque o governo de esquerda combate a demanda”, disse. “A situação do país não é a mesma do mundo, na Argentina a inflação este mês está perto dos 10%. Você trabalha na Argentina para ser pobre”, seguiu.

O analista internacional também observou a série de vitórias de políticos de esquerda em países sul-americanos, como Chile e Colômbia. “O foro de São Paulo existe e é do mal. Não é para brincar com isso. Se acontecer o que eles estão propondo, nós vamos estar muito mal. Aquelas crises no Chile de incêndio eram financiadas pelo Foro de São Paulo. Não é brincadeira, a gente tem que tomar cuidado”, afirmou. Segré acredita que o Brasil não seguirá o mesmo caminho, pois acredita na vitória e reeleição de Jair Bolsonaro no segundo turno. “Duvido que ele [Lula] ganhe no segundo turno. Todas as pesquisas dizem que estou errado. A questão é a rua. A esquerda e o Foro de São Paulo são perigosos pelo que defendem”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Gustavo Segré: