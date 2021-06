Suíça permitirá entrada de brasileiros vacinados contra Covid; pelo menos 85 nações ainda têm restrições

Permissão de entrada de estrangeiros com duas doses da vacina contra Covid-19 faz parte do plano de reabertura do país; México e Costa Rica também já recebem brasileiros

PESP/ Wikimedia Commons Brasileiros passarão a ser aceitos nos aeroportos da Suíça



Caminhando com um plano de volta à normalidade que inclui realização de eventos para milhares de pessoas e fim da obrigatoriedade da máscara em locais públicos, a Suíça abrirá no próximo sábado, 26, as fronteiras do país para estrangeiros vacinados com as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19. Para que o turista possa chegar até o país europeu, ele precisará apresentar um certificado de vacinação antes do voo e ao chegar no país estrangeiro. Todas as vacinas com uso emergencial e definitivo autorizado no Brasil, inclusive a Coronavac, são aceitas no país. É necessário que a pessoa imunizada tenha recebido a vacina há no máximo um ano e não será necessário fazer quarentena ou esperar determinado número de dias após a vacinação para viajar.

Além da Suíça, países como México e Costa Rica também permitem a entrada de brasileiros sem restrições. Eles precisam, porém, preencher formulários com informações sobre estado de saúde e podem ser submetidos a exames no momento do desembarque. Segundo levantamento feito pelo site Skyscanner, 85 países têm “restrições fortes” feitas a viajantes de países como o Brasil. Entre eles estão a Nova Zelândia, Itália, Canadá, Alemanha e França. Apesar de ter entrada liberada na Suíça, os brasileiros ainda são classificados no país como provenientes de uma área “vermelha”, com alto risco e variante de preocupação.