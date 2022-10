Sul do Peru registra 13 tremores de até 5,9 graus

Maior sismo foi registrado na cidade de Ica, 400 km ao sul de Lima, e teve intensidade de 5,9 graus, com o epicentro sendo localizado no Oceano Pacífico, a 26 km de profundidade

Google Street View Cidade de Ica (foto) registrou o tremor mais forte nesta sexta-feira, 28



A região sul do Peru registrou 13 tremores de até 5,9 graus na Escala Richter nesta sexta-feira, 28.oA informação foi dada pelo Centro Sismológico Nacional, que também confirmou que, até o momento, não foi reportado danos materiais ou vítimas. O maior sismo foi registrado na cidade de Ica, 400 km ao sul de Lima, e teve intensidade de 5,9 graus, com o epicentro sendo localizado no Oceano Pacífico, a 26 km de profundidade. O mais recente, por sua vez, foi reportado as 18h35 (horário local) e teve magnitude 5,2. A Direção da Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra alertou para o risco de tsunamis. Localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica, o Peru registra cerca de 400 tremores perceptíveis todo ano. O último terremoto de grande magnitude e consequências trágicas ocorreu em Pisco, também na região de Ica, em 15 de agosto de 2007, quando um sismo de 7,9 graus, com epicentro na costa central, deixou 595 mortos. Na ocasião houve um pequeno tsunami.

*Com informações da AFP