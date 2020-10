Supermercado britânico envia nugget de frango ao espaço

Ação de marketing comemorou os 50 anos da rede comercial

Reprodução/ Facebook Nugget de Frango foi levado ao espaço por uma empresa de marketing espacial



Um frango empanado do supermercado Iceland Foods Ltd. é o mais novo integrante do espaço. O pedaço de proteína empanada foi enviada para o cosmos para comemorar o 50º aniversário da rede de mercados. Para conseguir o feito, a Iceland contratou a ‘Sent Into Space’ que se define como a “empresa líder mundial em marketing espacial, especializada em campanhas de marketing com tema espacial e acrobacias publicitárias”. O evento ganhou até um vídeo postado nas redes sociais.

“De um local na zona rural do País de Gales, a pepita viajou pela atmosfera da Terra a uma altitude de 110.000 pés (33,5 km), onde flutuou na região conhecida como Espaço Próximo”, escreveu a Sent Into Space em um comunicado em seu site. O nugget passou uma hora “flutuando” no espaço em baixa pressão e temperaturas que podem cair para — 65 graus Celsius.

“Qual a melhor maneira de mostrar que nossos produtos são de outro mundo do que enviar um dos favoritos de nossos clientes ao espaço?”, disse Andrew Staniland, diretor comercial do supermercado, ao The Irish News. “Todos nós mudamos a forma como fazemos compras nos últimos meses e os alimentos congelados nunca foram tão populares. Estamos ansiosos para continuar a comemorar nosso 50º ano com os clientes e agradecer o apoio deles”, completou.