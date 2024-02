Suprema Corte analisa recurso de Trump sobre inelegibilidade nesta quinta

Discussão se baseia na decisão da Justiça do Colorado, que impediu o ex-presidente de ser incluído nas cédulas para as primárias

EFE/EPA/JUSTIN LANE Ex-presidente dos EUA Donald J. Trump fica no primeiro tee para assistir ao início da terceira rodada do torneio LIV Golf no Trump National Golf Club Bedminster em Bedminster, Nova Jersey, EUA



A Suprema Corte dos Estados Unidos está analisando um caso que pode resultar na inelegibilidade de Donald Trump para a presidência. A discussão se baseia em uma decisão da Justiça do Colorado, que impediu que o nome do ex-presidente fosse incluído nas cédulas para as primárias. A decisão do tribunal estadual foi fundamentada na seção 3 da 14ª emenda da Constituição, que trata da inelegibilidade de pessoas envolvidas em insurreição contra o governo. A decisão da Suprema Corte terá implicações em outros Estados que aguardam o parecer para casos semelhantes. As possibilidades para o julgamento são incertas, os juízes podem decidir que a 14ª emenda não se aplica ao caso, permitindo que Trump permaneça nas primárias. Outra possibilidade é que a Corte não tome uma decisão, o que poderia reacender as ações rejeitadas anteriormente. A defesa do ex-presidente argumenta que a lei não se aplica a ele e que suas ações não configuram insurreição. Por outro lado, os autores da ação argumentam que a presidência é um cargo do Estado e, por isso, o ex-presidente não teria imunidade absoluta.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA