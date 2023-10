Suspeito de ataque no Maine é encontrado morto nos Estados Unidos

De acordo com a imprensa norte-americana, Robert Card foi encontrado com um ferimento de bala na cabeça

ANDROSCOGGIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP Robert Card é suspeito de matar 18 pessoas no Maine, nos EUA



O ex-reservista Robert Card, suspeito de matar 18 pessoas e ferir outras 13 em um ataque na cidade de Lewiston, no Maine, nos Estados Unidos, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 27. A informação foi divulgada pela “CNN” dos Estados Unidos e repercutida por outros veículos de comunicação do país. Segundo a publicação, o corpo homem de 40 anos foi achado a cerca de 13 km de um dos lugares do massacre. Fontes disseram à emissora estadunidense que Card foi encontrado com um ferimento de bala na cabeça. A Polícia do Estado do Maine planeja realizar uma entrevista coletiva nas próximas horas. Nos últimos dois dias, o FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, mobilizou mais de 80 agentes para procurar o homem. Os ataques ocorreram na noite desta quarta-feira, 25, em dois locais diferentes. O primeiro em um boliche e o segundo em um bar-restaurante.