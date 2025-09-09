Suspeito de introduzir gás lacrimogêneo no aeroporto de Heathrow é detido pela polícia de Londres

O spray CS é um agente de controle de distúrbios, que pode causar uma sensação de ardor nos olhos, na garganta, nos pulmões e na pele; cerca de 20 pessoas apresentaram sintomas de irritação

A polícia de Londres anunciou, nesta terça-feira (9), a detenção de um suspeito de introduzir gás lacrimogêneo no aeroporto de Heathrow, o que provocou na segunda-feira (8) o fechamento temporário da área do check-in do Terminal 4. A área de check-in do principal aeroporto internacional do Reino Unido foi evacuada por cerca de três horas na tarde de segunda-feira, enquanto os serviços de emergência investigavam um “possível incidente com materiais perigosos”.

“Após as investigações urgentes, um homem de 57 anos foi preso sob suspeita de posse de arma de fogo (spray CS) e por causar um incômodo público”, declarou um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres.

Após inspecionar a área, “os agentes da polícia localizaram uma lata do que se acredita ser spray de gás CS. Acredita-se que esta substância provocou uma reação nas pessoas que estavam dentro do aeroporto”, indicou a polícia.

O spray CS é um agente de controle de distúrbios, também conhecido como gás lacrimogêneo, que pode causar uma sensação de ardor nos olhos, na garganta, nos pulmões e na pele. A polícia informou que cerca de 20 pessoas apresentaram sintomas de irritação e foram atendidas, embora o spray “não tenha causado lesões que colocassem a vida em perigo nem mudanças permanentes na saúde”. O homem permanece sob custódia policial e o incidente não está sendo tratado como um ato relacionado ao terrorismo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório