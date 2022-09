Suspeito por ataque a faca no Canadá é encontrado morto pela polícia

Ataque entrou para os mais mortais da história do país; dupla ainda feriu outras 18 pessoas

Handout / Royal Canadian Mounted Police Saskatchewan / AFP Damien Sanderson e Myles Sanderson, os dois suspeitos dos esfaqueamentos na província de Saskatchewan, no Canadá



A polícia do Canadá encontrou, nesta segunda-feira, 5, o corpo de um dos suspeitos do ataque que resultou na morte de 10 pessoas em duas comunidades indígenas, na província de Saskatchewan, no domingo, 4. Segundo informações da Reuters, o corpo encontrado é de Damien Sanderson, de 31 anos. Segundo informações passadas pela polícia, os ferimentos indicam que o suspeito tenha cometido suicídio. O ataque está entre os mais mortais do país. As vítimas foram mortas esfaqueadas. A dupla ainda feriu outras 18 pessoas. A busca pelo outro suspeito continua. Líderes indígenas acreditam que o ataque pode estar relacionado a drogas. Investigações da polícia canadense apontam que algumas das vítimas, supostamente, eram alvos dos assassinos e as demais aparentam terem sido aleatórias. A Polícia Real Canadense (RCMP) trata o caso como homicídio de primeiro-grau, tentativa de homicídio e invasão. Segundo a imprensa local, uma das vítimas era uma mãe de dois filhos. No entanto, a RCMP não descarta outras hipóteses. O suspeito encontrado morto estava na lista de foragido pelo Saskatchewan Crime Stoppers, um programa criado para incentivar a população a colaborar com a polícia. Porém, não há detalhes do motivo pelo qual ele era procurado. Os indígenas representam menos de 5% da população canadense, têm expectativa de vida menor que o restante da população e são afetados diretamente pela pobreza e pelo desemprego. Como a Jovem Pan mostrou, o ataque ocorreu em duas comunidades remotas do Canadá. A polícia estendeu as buscas pelos dois criminosos em três regiões: Regina, Manitoba e Alberta.