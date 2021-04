Taiwan é atingida por dois terremotos de magnitude 6,2 e 5,8 com 3 minutos de diferença

Apesar das ocorrências repetidas em um pequeno intervalo de tempo, as autoridades não emitiram alerta para tsunami e nem reportaram vítimas ou danos em estruturas materiais

Dois terremotos atingiram a costa nordeste de Taiwan neste domingo, 18. O primeiro tremor, de magnitude 6,2, foi sentido por volta das 11h11 do horário de Brasília. O segundo abalo sísmico, de magnitude 5,8, foi registrado três minutos depois na mesma região. Apesar das ocorrências repetidas em um pequeno intervalo de tempo, as autoridades não emitiram alerta para tsunami e nem reportaram vítimas ou danos em estruturas materiais. De acordo com o jornal local Taiwan News, muitos moradores relataram ter recebido uma mensagem de texto de emergência do Central Weather Bureau (CWB), o Escritório Central de Metereologia do estado insular.