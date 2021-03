Terremoto de magnitude 4,6 atinge fronteira entre Venezuela e Colômbia

O último grande terremoto registrado no território venezuelano aconteceu em 2018, quando várias edificações foram danificadas

Reprodução Google Maps O tremor aconteceu a 22 quilômetros do povoado rural de El Nula, que tem menos de 30 mil habitantes e fica próximo à Colômbia



Um terremoto de 4,6 graus na escala Richter atingiu a região de Apure, na Venezuela, na noite desta segunda-feira, 23. De acordo com a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis), o tremor aconteceu a 5 quilômetros de profundidade e a 22 quilômetros do pequeno povoado rural de El Nula, que tem menos de 30 mil habitantes e fica próximo à Colômbia. O tremor pôde ser sentido ainda por alguns habitantes do estado de Táchira, também na região fronteiriça. Porém, as primeiras informações divulgadas pelas autoridades locais apontam que não houve registro de vítimas ou danos expressivos. O último grande terremoto registrado na Venezuela aconteceu em 21 de agosto de 2018, com magnitude de 6,9 graus na escala Richter, tendo como epicentro a cidade de Yaguarapano, onde várias edificações foram danificadas.

*Com informações da EFE