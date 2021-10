Talibãs se reúnem com União Europeia e EUA para discutir ajuda humanitária

Segundo o bloco europeu, reunião não significa reconhecimento do governo dos insurgentes, mas falará sobre direitos das mulheres e ações para prevenir colapso social

EFE/EPA/STRINGER Governo do Talibã deve se reunir com membros da União Europeia



Uma reunião entre membros do Talibã, da União Europeia e dos Estados Unidos para balizar as relações internacionais entre as nações e tentar ajudar humanitariamente os moradores do país da Ásia Central deve ser realizada nesta terça-feira, 12, na cidade de Doha, no Catar. De acordo com a porta-voz da União Europeia, Nabila Massrali, as conversas entre os países devem funcionar como uma “troca de ideias a nível técnico” e não vai significar o reconhecimento do governo interino, conversando, entre outros assuntos, sobre “o acesso à ajuda humanitária e ao direito das mulheres no país”. Pouco antes da reunião, o representante europeu para Relações Exteriores, Josep Borrell, afirmou nas redes sociais que o intuito do bloco é reforçar a ajuda direta à população afegã para salvá-la do “colapso”.

“Não podemos esperar para ver, precisamos agir. Concordamos em calibrar a nossa aproximação para dar suporte direto à população local enquanto respeitamos os princípios da União Europeia”, disse. Líderes do G20 e outras nações também realizaram nesta semana uma conferência virtual para tratar sobre a situação do país. Na reunião, a UE prometeu enviar cerca de € 1 bilhão (mais de R$ 7 bilhões) em auxílio financeiro para prevenir o “colapso humanitário e sócio-econômico”. A reunião ocorre após uma delegação de representantes da Alemanha encontrarem com membros do Talibã na cidade de Doha nesta segunda-fera, 11. Após o encontro, a delegação do país europeu afirmou que o governo dos talibãs é uma “realidade”. A retomada do poder na nação da Ásia Central ocorreu no dia 15 de agosto, após semanas de avanço dos insurgentes e antes da retirada completa das forças dos EUA da cidade de Cabul.