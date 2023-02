Tamanho médio do pênis ereto aumenta 24% em 29 anos e chega a 15,2 centímetros, revela estudo

Pesquisa compilou dados de 75 estudos, que relataram o comprimento do pênis de 55.761 homens

Pixabay Comprimento médio do pênis aumentou 24% em quase três décadas



O tamanho médio do pênis ereto aumentou 24% em 29 anos em todo o mundo. Isso é o que revela o estudo da Stanford University School Medicine. Após a divulgação de dados da saúde reprodutiva masculina, que indicam queda na qualidade do esperma e nos níveis de testosterona nas últimas décadas, Michael Eisenberg, médico e professor de Urologia da universidade localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, decidiu investigar se a anatomia física do pênis também mudou. A pesquisa, publicada na revista científica The World Journal of Men’s Health na terça-feira passada, 14, compilou dados de 75 estudos, que relataram o comprimento do pênis de 55.761 homens. “O comprimento do pênis ereto está aumentando, de uma média de 12,1 centímetros para 15,2 centímetros, nos últimos 29 anos”, comentou Eisenberg, um dos autores do estudo ao Blog Scope, da Stanford University School Medicine, no mesmo dia da publicação do estudo. Para ele, o aumento se deve as exposições ambientais, como poluentes ambientais ou estilos de vida sedentários crescentes, que causam mudanças relacionadas à reprodução.

*Com informações do Estadão.