Rumores sobre morte de Silvio Santos movimentam a internet; SBT diz que apresentador ‘está bem’

Chefe de Comunicação da emissora chamou os boatos de ‘fake news’ e disse que a disseminação de conteúdos mentirosos é crime; apresentador está com sua família em Orlando, nos Estados Unidos

Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação Silvio Santos foi alvo de boatos na internet; usuários passaram a divulgar sua suposta morte nas redes sociais



As redes sociais passaram a comentar nesta sexta-feira, 17, sobre a suposta morte de Silvio Santos. O proprietário da emissora de televisão SBT, embora não tenha se aposentado oficialmente, não grava novos programas desde junho e passou a ser substituído pela filha, a também apresentadora Patrícia Abravanel. Com o longo hiato nas atrações televisivas, os usuários das redes passaram a conjecturar sobre uma suposta doença ou falecimento no início da noite da última quinta-feira, 16, da lenda televisiva. Após a disseminação da notícia de que Silvio havia morrido, o SBT emitiu um comunicado em que desmentia os boatos, além de reforçar que a prática de espalhar conteúdos mentirosos é uma atitude criminosa. “Estão criando fake news sobre internação e morte dele [Silvio Santos] nos Estados Unidos. Silvio está bem, graças a Deus, curtindo os netos, filhas, genros e esposa”, disse a chefe de comunicação da emissora em uma publicação em seu Instagram. Famosos também comentaram aliviados o post, entre eles Mara Maravilha e Robson Jassa, que manifestaram alegria em se tratando de uma notícia que não procede. “Glórias a Deus. Ele vai viver muito ainda, para nossa alegria”, comentou Mara Maravilha. Atualmente, Silvio encontra-se com 92 anos de idade e a expectativa é de que o apresentador e proprietário do SBT retorne ao Brasil em abril para gravar a entrega do Troféu Imprensa.