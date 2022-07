Telescópio James Webb captura primeiras imagens de Júpiter

Mancha vermelha detectada é uma tempestade que tem capacidade de engolir a Terra

Nasa/Divulgação Imagem em infravermelho de Júpiter e sua Lua



As primeiras imagens de Júpiter e de sua “lua” foram registradas, nesta quinta-feira, 14, pelo telescópio espacial James Webb. Em uma das fotos, o planeta aparece com cores distintas. Entre as principais delas está uma mancha vermelha, que é vista, por meio de infravermelho, como um ponto branco. De acordo com especialistas, a mancha é uma tempestade que tem capacidade de engolir a Terra. O material foi coletado para testar as funções do telescópio antes das operações científicas começarem oficialmente na terça-feira, 12. Na oportunidade, o James Webb rastreou alvos do sistema solar e produziu imagens e espectros com detalhes sem precedentes. Além de Júpiter, o telescópio capturou a lua chamada Europa. Especialistas consideram que possa existir um oceano abaixo dela. A lua é alvo da próxima missão da Nasa.