Temendo 2ª onda, França tornará obrigatório o uso de máscaras

Mohhamed Badra/EFE O uso de máscaras ainda não era obrigatório em todo o território francês



O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, confirmou neste sábado, 18, que o governo vai impor, a partir da próxima segunda-feira, 20, a obrigação do uso de máscara em todos os espaços fechados de acesso público. Dias atrás, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia anunciado que tornaria a proteção facial obrigatória para toda a população, mas apenas em 1º de agosto, o que fez com que recebesse críticas de especialistas. Véran destacou hoje a importância de que sejam tomadas medidas de proteção para conter a propagação do novo coronavírus e evitar uma segunda onda de contágio.

O ministro destacou que as autoridades da França estão trabalhando para erradicar a circulação, garantindo acesso das pessoas aos testes de diagnóstico em um número maior de unidades de saúde, para evitar aglomerações. Desde o início da pandemia na França, houve 30.152 mortes em decorrência da Covid-19. Atualmente, 6.688 pessoas estão internadas por causa da infecção, sendo 477 em unidades de terapia intensiva.

As autoridades do país, além disso, avaliam a possibilidade de restringir a chegada de pessoas da Catalunha e Aragão, na Espanha, onde está sendo registrado aumento recente no número de casos. O primeiro-ministro, Jean Castex, afirmou hoje que a situação está sendo avaliada “muito de perto”, mas que qualquer decisão será tomada em conjunto com representantes do governo espanhol.

