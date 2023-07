Temperatura do Ártico sobe 10º C e derrete geleira de ilha na Groenlândia

Terra registrou novo recorde de calor no dia 4 de julho; temperatura chegou a 17,18ºC

Jeremy Bishop/unsplash Temperatura média da região subiu 10ºC



Os recordes de calor que vêm sendo registrados, incluindo as duas marcas histórias obtidas de formas consecutivas, uma na segunda-feira, 3, e outra na terça-feira, 4, também surtiram efeito no Ártico. A temperatura média da região subiu 10ºC, ficando acima da média para o período, e derreteu a camada de gelo de Nares Land, na Groenlândia. Dados da União Europeia mostram que a Região Ártica está passando por uma onda significativa de calor, com temperaturas subindo mais rápido que a média global. Em apenas quatro dias, segundo imagens do satélite Sentinel-2 a camada de neve da Ilha de Nares derreteu e deixou expostas às calotas de gelo. Essa informação vem no mesmo dia em que foi anunciado que o calor do dia 4 de julho superou o do dia anterior e se tornou o dia mais quente da história. A temperatura da Terra chegou a 17,18ºC. O calor excessivo já deixou ao menos 13 mortos nos Estados Unidos, 100 no México e fez os termômetros ultrapassarem os 44ºC na Espanha. O Reino Unido, por sua vez, teve o mês mais quente desde o começo dos registros.