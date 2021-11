Tenista chinesa aparece em torneio em Pequim, mas WTA contesta imagens

Novas imagens tenista chinesa Peng Shuai foram divulgadas neste domingo, 21. Nos registros, ela aparece em um torneio de tênis em Pequim autografando bolas de crianças que participavam do Fila Kids Junior Tennis Challenger. De acordo com a Reuters, as imagens foram publicadas na página oficial do WeChat do evento. A esportista, que é ex-número 1 do mundo nas duplas, não foi vista publicamente desde o dia 2 de novembro, após afirmar em seu perfil numa rede social chinesa que o ex-vice-premiê Zhang Gaoli a forçou a fazer sexo com ele. Uma jornalista cuja conta no Twitter é classificada como ‘mídia afiliada ao governo chinês’ também publicou os registros de Shuai deste domingo em seu perfil. Além disso, Ding Li, um executivo da Global D-Sports, empresa que organiza eventos esportivos, postou fotos ao lado da tenista e afirmou à Reuters ser um amigo de longa data dela.

O caso de Peng Shuai ganhou repercussão mundial e levou países como Estados Unidos e Reino Unido a pedirem evidências do paradeiro e da segurança da tenista. A Associação de Tênis Feminino (WTA, em inglês), inclusive, chegou a ameaçar retirar torneios da China. Neste sábado, outros jornalistas cujas contas são classificadas como ‘mídia afiliada ao governo chinês’ também publicaram fotos e vídeos da tenista. Após ver as imagens divulgadas, um porta-voz da associação disse à Reuters que os registros são “insuficientes” e não respondem às preocupações da WTA. A Federação Internacional de Tênis (IFT) afirmou que continuará buscando a confirmação de que Peng Shuai esteja segura.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021