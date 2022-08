Terra registra dia com menos de 24 horas, o mais curto nos últimos 62 anos

Episódio aconteceu em 29 de junho; especialistas explicam que rotação do planeta está diminuindo devido às forças da maré com a Lua

Unsplash/Nasa Dia mais curto da Terra teve 1,59 milissegundo a menos



A Terra registrou o dia mais curto nos últimos 62 anos em 29 de junho, desde que os cientistas começaram a usar, em meados de 1960, relógios atômicos de alta precisão para medir a rotação do planeta. Segundo o levantamento feito pelo Time and Date com dados do Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS em inglês) o penúltimo dia do sexto mês do ano completou uma volta completa em torno do seu eixo com 1,59 milissegundos a menos, ou seja, ao invés de 24 horas, o dia teve 23 horas, 59 minutos e 59.99984039 segundo. O recorde anterior tinha sido registrado em 19 de julho de 2020, quando o planeta levou 1,47 milissegundos a menos para completar a volta. Eventos como esse têm se tornado comum. Os cientistas apostam que nos últimos 365 dias, um dia solar teve menos 0,29 milissegundos. Os especialistas apontam que essas diferenças pontuais estão acontecendo por causa da rotação do planeta que está diminuindo devido às forças da maré entre Terra e Lua, mas também tem as mudanças climáticas como responsáveis. Em anos de El niño, por exemplo, a Terra pode ter uma volta mais lenta por causa dos ventos mais fortes, o que aumenta a duração do dia.