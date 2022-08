Balenciaga lança ‘saco de lixo’ de R$ 9 mil e internet não perdoa

Bolsa ‘Trash Pouch’ está sendo comercializada em três cores; diretor criativo da marca, Demna Gvasalia, disse que a peça é um ‘escândalo de moda’

Reprodução/Twitter/@ThiagoYuri13 'Trash Pouch' custa US$ 1.790 (aproximadamente RS 9 mil)



Após o tênis estragado, a Balenciaga inovou mais uma vez e lançou outra moda: a bolsa saco de lixo. Batizada de “Trash Pouch”, a peça ganhou destaque na internet por causa da sua aparência e chegou às lojas com um preço de US$ 1.790 (aproximadamente R$ 9 mil) e em três cores: preto, azul com alça preta ou branca com alça vermelha. Apesar de ter sido disponibilizada agora, a bolsa foi apresentada em março durante a Semana de Moda de Paris. No desfile de apresentação, que contava com uma simulação de neve, os modelos representavam refugiados. Na ocasião, o estilista e diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia, afirmou que a peça era uma polêmica fashion. “Eu não podia perder a oportunidade de fazer o saco de lixo mais caro do mundo. Afinal, quem não gosta de um escândalo de moda”, declarou. Quando o tênis surrado, denominado Paris Sneaker, foi disponibilizado, o lançamento deu o que falar nas redes sociais e até rendeu uma brincadeira do Rock in Rio, que disse lançar tendências desde 1985 com o calçado pós-festival cheio de lama.

Saco de lixo balenciaga pic.twitter.com/lCtmixZfJS — 🌸 Nikka 🌸 (@nickmartins_) August 2, 2022

E a Balenciaga que lançou essa bolsa em forma de saco de lixo.

“Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Quando os dois se encontram, alguém faz negócio” pic.twitter.com/ETxHzcXd7w — Thiago Yuri ˢᵖᶠᶜ🇾🇪 (@ThiagoYuri13) August 3, 2022