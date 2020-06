Terremoto de magnitude 6,2 atinge leste do Japão e causa alerta de tsunami

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Japão registra terremoto nesta quarta-feira (24)



Um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter atingiu nesta quinta-feira (quarta, no Brasil) o leste do Japão, a cerca de 30 quilômetros da costa de Chiba, a nordeste da capital, Tóquio, de acordo com a agência meteorológica do país (JMA).

O tremor foi registrado às 4h47 (horário local; 16h47 de quarta-feira em Brasília), e as autoridades não ativaram um alerta de tsunami.

Em vários locais da província de Chiba, o terremoto atingiu o nível 5 na escala japonesa, cujo máximo é 7 e focado em medir o tremor na superfície e nas áreas afetadas, em vez da intensidade.

O abalo sísmico também foi sentido fortemente na capital e em cidades vizinhas. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais.

Ainda nesta terça, um terremoto de 7,5 graus foi registrado ao Sul do México. Nesta quarta, um tremor de 5,8 atingiu a região central da Califórnia.

*Com informações da EFE