Terremoto agrava sofrimento de sírios deslocados por causa da guerra civil

Parte do território do país é controlada por rebeldes, que se opõem ao governo e são apoiados pela Rússia e pela Turquia; tremores desabrigaram diversas pessoas que viviam em edifícios já fragilizados por tiroteios e bombardeios

Reuters/Mahmoud Hassano Diversos edifícios já fragilizados por tiroteios e bombardeios foram destruídos com o terremoto desta segunda-feira na Síria



O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Síria antes do amanhecer desta segunda-feira, 6, causou novos danos e sofrimento na região do país controlada por rebeldes – os Capacetes Brancos – já destruída por anos de combates e bombardeios. O território abriga milhões de sírios deslocados de suas casas por causa da guerra civil. De acordo com a Associated Press, no enclave, centrado na província de Idlib, muitos dos deslocados vivem em condições terríveis em campos improvisados. Outros, em áreas vizinhas controladas pelo governo, estão alojados em prédios enfraquecidos por bombardeios anteriores e deixados ainda mais vulneráveis ​​a choques de terremotos. O terremoto causou danos totais e parciais a edifícios em pelo menos 58 aldeias, vilas e cidades no noroeste da Síria, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor de guerra com sede na Grã-Bretanha.

“Este desastre vai piorar o sofrimento dos sírios que já lutam com uma grave crise humanitária”, disse Carsten Hansen, diretor para o Oriente Médio do Conselho Norueguês de Refugiados, em comunicado obtido pela Associated Press. “Milhões já foram forçados a fugir pela guerra na região mais ampla e agora muitos mais serão deslocados pelo desastre”, completou. Hospitais e clínicas rapidamente ficaram lotados de feridos após os tremores. A Sociedade Médica Sírio-Americana, que administra hospitais no norte da Síria e no sul da Turquia, disse em comunicado que suas instalações estão “sobrecarregadas com pacientes lotando os corredores” e pediu urgentemente “suprimentos para traumas e uma resposta de emergência abrangente para salvar vidas e tratar os feridos”.