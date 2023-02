Terremoto na Turquia: Campeão olímpico diz que cerca de 40 lutadores estão soterrados após queda de prédio 

Lenda do wrestling turco, Taha Akgul utilizou suas redes sociais para fazer um apelo de ‘ajuda urgente’

Lenda do wrestling turco, Taha Akgul utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira, 6, para fazer um apelo de “ajuda urgente” após um forte terremoto atingir Turquia e Síria. De acordo com o campeão nas Olimpíadas do Rio-2016 e bronze na Tóquio-2020, cerca de 40 atletas estão soterrados após um prédio, que servia como base dos lutadores de luta livre, desabar na cidade de Kahramanmaraş, na Turquia. “O prédio onde 30 a 40 de nossos lutadores ficam no clube de luta livre em Kahramanmaraş também foi demolido. Nossos atletas estão sob os escombros. Aguardamos socorro urgente. Ajude-me, meu Deus!”, escreveu o esportista, que compete na categoria até 125 kg. O tremor de magnitude 7,8 derrubou centenas de edifícios e matou mais de 2 mil pessoas. Além das vítimas fatais, as autoridades contabilizam mais de 6,6 mil feridos. Acredita-se que outras centenas ainda estejam presas sob os escombros e espera-se que o número de vítimas aumente à medida que equipes de resgate vasculhem montes de destroços em cidades e vilas das regiões.