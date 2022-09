Terremoto de 4,3 graus de magnitude atinge 2 departamentos do Paraguai

Fenômeno ocorreu sem deixar feridos ou causar danos materiais; em 30 de março houve outro caso semelhante

Reprodução/Google Maps Paraguai faz fronteira com Estados brasileiros



Um terremoto de 4,3 graus de magnitude foi sentido nesta quarta-feira, 28, em dois departamentos do Paraguai, sem deixar feridos ou causar danos materiais, segundo informou o centro nacional de dados da Universidade Nacional de Assunção (UNA). O movimento telúrico ocorreu às 17h15 (18h15 de Brasília), de acordo com um comunicado publicado no Twitter pela Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da UNA. O epicentro foi localizado a aproximadamente 90 quilômetros de Assunção, capital do país, e a 30 quilômetros de Paraguarí, capital do departamento de mesmo nome. Segundo a nota, o tremor foi sentido em Paraguarí e Cordillera, dois dos 17 departamentos do país. No último dia 30 de março, um terremoto de 3,9 graus de magnitude foi registrado em uma área próxima ao município de Benjamín Aceval, no departamento de Presidente Hayes, na fronteira com a Argentina.

*Com informações da EFE