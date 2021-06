Terremoto de 5.3 graus é registrado na Califórnia

Tremores foram registrados pouco antes das 11h no horário local, mas não há registro de mortos ou feridos após fenômeno

Creative Commons Terremoto ocorreu em região da Califórnia



Um terremoto “moderado” com magnitude de 5.3 graus na Escala Richter foi registrado neste sábado, 5, na região do Lago Salton, na Califórnia. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que os tremores mais fortes foram sentidos pouco antes das 11 da manhã no horário local (15h no horário de Brasília), mas informou que outros terremotos de menor magnitude vinham sendo registrados desde a madrugada. Essa é a primeira vez que o evento, chamado de “enxame de terremotos”, ocorre na região desde o ano de 2005. Apesar da potência dos tremores, até o momento não há registro de danos em edifícios ou pessoas feridas na região.