Terremoto de 6,1 graus é registrado no Japão

Sismo ocorreu a 80 quilômetros de profundidade e foi registrado na província de Chiba, na região do Pacífico, sem deixar mortos

EMSC/Divulgação Não há até o momento registro de mortos ou feridos em terremoto



Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter foi registrado nesta quinta-feira, 7, no Japão. De acordo com a Agência Meteorológica do país, o sismo ocorreu a 80 quilômetros de profundidade e teve como epicentro a província de Chiba, no Pacífico, mas foi sentido na cidade de Tóquio e em Saitama às 22h41 (10h41 no horário de Brasília) com cinco pontos de magnitude. O terremoto não acionou alerta de tsunami nem causou qualquer dano material extenso reportado até o momento. Em uma ação de prevenção comum após terremotos, o serviço de trem-bala e as ferrovias da região foram paralisadas para passar por avaliação.