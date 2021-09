Terremoto de magnitude 5,8 atinge a ilha grega de Creta e deixa ao menos um morto

Abalo sísmico que danificou casas e causou deslizamentos de rochas deixou ao menos nove feridos; escolas foram evacuadas

EFE/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS A vítima morreu após uma igreja em reforma desabar no vilarejo de Arcalochóri.



Um forte terremoto atingiu a ilha de Creta, na Grécia, na manhã desta segunda-feira, 27. Uma pessoa morreu quando a cúpula de uma igreja em reforma desabou no vilarejo de Arcalochóri. O abalo sísmico que danificou casas e causou deslizamentos de rochas deixou ao menos nove feridos. Segundo agências internacionais, o tremor fez com que muitas pessoas em Heraclião, capital da ilha, corressem para fora. As escolas foram evacuadas e os alunos foram instruídos a se reunir em pátios das instituições e praças da cidade. O Instituto Geodinâmico de Atenas estimou uma magnitude preliminar de 5,8. Tremores secundários aumentaram os danos nos vilarejos próximos ao epicentro. Creta é a maior e mais populosa ilha da Grécia.