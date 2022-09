Terremoto de 7,4 graus de magnitude atinge o México

Tremor aconteceu há 15 quilômetros de profundidade e há quase 60 quilômetros da cidade de Coalcoman, na costa do Pacífico

Alfredo ESTRELLA / AFP Milhares foram às ruas após o terremoto atingir o país



Um terremoto com 6,8 graus de magnitude na Escala Richter atingiu o México na tarde desta segunda-feira, 19. No Twitter, o Sismológico Nacional do México relatou que o epicentro do abalo sísmico está localizado há 59 quilômetros ao sul de Coalcoman, no Estado de Michocán, na Costa do Pacífico, há uma profundidade de 15 km. O abalo foi registrado no mesmo dia em que o país relembrava a ocorrência de dois fortes terremotos que deixaram milhares de mortos em 1985 e 2017. Até o momento, não existem informações sobre feridos ou mortos. O tremor aconteceu por volta das 15h05 (horário de Brasília) e, segundo as autoridades, foi primeiramente classificado com magnitude de 6,8 graus, o que foi revisado posteriormente, O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que espera que nada tenh acontecido, mas afirmou que ainda está recebendo as informações. “Vamos começar a coletar informações, esperamos de todo o coração que nada de grave tenha acontecido”, afirmou o mandatário. “Os protocolos de emergência foram ativados devido ao terremoto registrado nesta tarde em Michoacán. A Defesa Civil de Michoacán permanece alerta”, escreveu o governo do estado, onde o epicentro foi detectado. A chefe do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que “até agora nenhum dano foi relatado” na capital.