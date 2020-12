Terremoto de magnitude 5,1 atinge leste do Japão

Até o momento, não existem informações sobre feridos, mortos ou danos materiais graves nas regiões atingidas pelo tremor

Reprodução/ Agência Meteorológica do Japão Tremor foi sentido na costa leste do país.



Um terremoto de magnitude 5,1 na Escala Richter atingiu o leste do Japão por volta das 9h35 desta quarta-feira, 30, no horário local (21h35 desta terça-feira, 29 no horário de Brasília). Os tremores foram sentidos na capital Tóquio. Porém, mesmo com o forte impacto do terremoto, as autoridades japonesas não ativaram um alerta de tsunami. Até o momento, não há relatos de feridos, mortos ou danos materiais graves nas regiões atingidas pelo tremor. Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o epicentro do tremor foi registrado na província de Ibaraki, a nordeste de Tóquio, a uma profundidade de aproximadamente 60 quilômetros. A companhia Tokyo Electric Power (Tepco) disse que não foram detectados problemas nas instalações nucleares de Ibaraki ou na usina de Fukushima Daiiichi, que protagonizou um grande acidente nuclear em 2011 após ser atingida por um terremoto e um tsunami.

*Com informações da EFE