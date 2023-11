Terremoto de magnitude 5,6 deixa 132 mortos e 185 feridos no Nepal

Tremor atingiu dois distritos no oeste do país e teve uma profundidade de 18 quilômetros; vibração foi sentida em Nova Délhi, na Índia, que fica a quase 500 quilômetros do epicentro

Balkumar Sharma / AFP Casas danificadas estão em ruínas, após um terremoto na vila de Pipaldanda, no distrito de Jajarkot



Um terremoto de magnitude 5,6 causou a morta de 132 pessoas e feriu outras 185 no Nepal, na noite desta sexta-feira, 3. As informações são de autoridades locais, divulgadas neste sábado, 4. O tremor atingiu dois distritos remotos no oeste do país e, de acordo com o serviço de geologia dos Estados Unidos, teve uma profundidade de 18 quilômetros. Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais por internautas mostram moradores escavando entre destroços de edifícios destruídos em busca de sobreviventes. A vibração foi sentida na capital da Índia, Nova Délhi, que fica a quase 500 quilômetros do epicentro. Responsável pelo distrito vizinho de Jajarkot, Suresh Sunar confirmou a morte de 26 pessoas na região e ponderou que “o número de vítimas pode aumentar”. “Ainda é noite e é difícil obter todas as informações”, acrescentou.

*Com informações da AFP