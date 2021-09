Terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter atinge o Japão

Tremor aconteceu às 7h46 (hora local) a uma profundidade de 450 quilômetros a sudoeste das ilhas Izu; não houve alerta de tsunami

Reprodução Abalo se originou no Oceano e foi sentido em quase todo o arquipélago



Um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter foi registrado nesta terça-feira, 14, em águas do Oceano Pacífico próximas ao Japão e foi sentido em grande parte do arquipélago, mas sem desencadear um alerta de tsunami, causar danos materiais ou deixar feridos. O tremor ocorreu às 7h46 horas locais (17h46 GMT de segunda-feira) a uma profundidade de 450 quilômetros com epicentro em águas a sudoeste das ilhas Izu, a cerca de 300 quilômetros de Tóquio, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA). O terremoto atingiu o nível 3 de um máximo de 7 na escala sísmica japonesa (focada na medição de tremores superficiais) na prefeitura de Ibaraki, a nordeste de Tóquio, e em algumas áreas a leste da capital, assim como em Tochigi.

O terremoto não desencadeou um alerta de tsunami e nenhum ferimento ou dano material foi relatado. Autoridades meteorológicas do país disseram que o abalo foi sentido em grandes partes de Tohoku, na região noroeste, e até mesmo em Kyushu, no sudoeste, devido a um fenômeno chamado “intensidade sísmica anormal”. O Japão está situado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terremotos com relativa frequência, por isso as infraestruturas são projetadas para resistir a fortes tremores.

*Com informações da EFE