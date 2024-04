Terremoto de magnitude 6,3 sacode Taiwan

Epicentro dos tremores foi em Hualien, onde em 3 de abril pelo menos 14 pessoas morreram após um tremor de magnitude 7,2

Um terremoto de magnitude 6 atingiu Taiwan na manhã de terça-feira (22) (tarde de segunda-feira (21), em Brasília), informou a agência meteorológica da ilha. O tremor ocorreu às 2h26 (15h26 de segunda-feira, no horário de Brasília) e foi o último de uma série de tremores registrados na ilha desde a tarde de segunda. Ainda não há informações sobre os danos causados e se há vítimas. Os terremotos ocorreram no condado predominantemente rural de Hualien, onde em 3 de abril pelo menos 14 pessoas morreram após um tremor de magnitude 7,2. Desde então, Taiwan tem sido abalado por centenas de tremores secundários. O corpo de bombeiros de Hualien disse na manhã de terça-feira que um hotel que já havia sido danificado em 3 de abril e não estava mais em operação estava agora ligeiramente inclinado para o lado. No entanto, não houve relatos de vítimas. Taiwan fica perto da junção de duas placas tectônicas e é propensa a terremotos.

*Com informações da AFP e Reuters