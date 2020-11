Quase um mês após fim das votações, Arizona confirma vitória de Joe Biden

Com a vitória, o democrata confirmou as previsões e conseguiu os 11 delegados do colégio eleitoral

EFE /OLIVIER DOULIERY Resultado oficial confirma projeções que apontaram vitória do democrata no estado.



Quase um mês após o término da eleição presidencial dos Estados Unidos, o estado do Arizona confirmou que o democrata Joe Biden foi o candidato vitorioso no local. A oficialização do resultado foi feita nesta segunda-feira, 30, pelas autoridades estaduais. Com isso, Biden confirma as projeções e assegura os 11 delegados do Colégio Eleitoral que estavam em disputa no estado. Segundo as autoridades, Biden conseguiu 10.457 votos a mais do que seu adversário, o republicano Donald Trump. Com isso, a vantagem final do democrata foi de apenas 0,3%. Foi a primeira vitória de um democrata no estado desde 1996.

Com o resultado, Biden chega ao número de 306 delegados, com 36 a mais do que os 270 necessários para se eleger. Trump, por sua vez, conseguiu 232 delegados e não se reelegeu para a Casa Branca. Desde então, o republicano vem contestando, sem provas, o resultado da votação e dizendo que houve fraude no processo eleitoral. Até o momento, Trump só foi derrotado nas batalhas judiciais que abriu em estados como Pensilvânia e Michigan. O governador do Arizona, Doug Ducey, que é do mesmo partido de Trump, garantiu a segurança da votação. “Fazemos bem eleições aqui em Arizona. O sistema é forte”, disse o mandatário local.