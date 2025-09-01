Jovem Pan > Notícias > Mundo > Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Ministério da Defesa afegão anunciou 40 voos para transportar ajuda e para retirar as vítimas e mais de 2.700 feridos das áreas atingidas no leste do país 

  • 01/09/2025 06h37 - Atualizado em 01/09/2025 06h38
Aimal ZAHIR / AFP Afegãos feridos recebem tratamento em um hospital após um terremoto em Jalalabad, no Afeganistão, em 1º de setembro de 2025. Nove pessoas morreram quando um terremoto de magnitude 6,0 e um poderoso tremor secundário abalaram o leste do Afeganistão, informou o governo provincial de Nangarhar em 1º de setembro. (Foto de Aimal ZAHIR / AFP) Afegãos feridos recebem tratamento em um hospital após um terremoto em Jalalabad

Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, matou mais de 800 pessoas e deixou 2.700 feridas no leste do Afeganistão, informaram as autoridades locais. O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 km de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). O impacto foi muito mais severo em Kunar. O governo talibã, que retornou ao poder em 2021, enviou helicópteros de resgate à região. O balanço provisório inclui 800 mortos e 2.500 feridos na província de Kunar, além de 12 mortos e 255 feridos na província de Nangarhar, anunciou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, em uma entrevista coletiva em Cabul.

O Ministério da Defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas. Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e 63.000 casas destruídas. As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são “muito significativos” em Kunar.

“Nunca vivemos nada parecido”, declarou à AFP Ijaz Ulhaq Yaad, funcionário da administração do distrito de Nourgal, na província de Kunar. “Foi assustador, as crianças e as mulheres gritavam”, explicou por telefone. Muitas famílias acabaram de retornar ao Afeganistão depois que foram expulsas do exílio no Paquistão e no Irã. Quase quatro milhões de afegãos voltaram ao país. “Havia quase 2.000 famílias de refugiados que retornaram e pretendiam reconstruir suas casas nesta região agrícola”, próxima da fronteira com o Paquistão, explicou Yaad.

Ajuda de emergência

Os tremores no Afeganistão são frequentes, em particular na cadeia montanhosa de Hindu Kush, perto do ponto de contato das placas tectônicas eurasiática e indiana. O terremoto de domingo foi particularmente violento e teve cinco tremores secundários, um deles de 5,2 graus de magnitude. A província de Nangarhar também foi afetada na noite de sexta-feira pelas inundações que deixaram cinco mortos e destruíram colheitas, segundo as autoridades locais.

Após quatro décadas de guerra, o Afeganistão enfrenta uma situação humanitária desastrosa, agravada pela queda da ajuda externa desde o retorno dos talibãs ao poder, o que complica ainda mais a capacidade do país empobrecido de responder aos desastres naturais. Em 2015, mais de 380 pessoas morreram no Paquistão e no Afeganistão após um terremoto de 7,5 graus de magnitude – o Paquistão registrou o maior número de vítimas. Em junho de 2022, um terremoto de 5,9 graus de magnitude atingiu a província de Paktika (leste do país). Mais de mil pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram desabrigadas.

*Com informações da AFP 

