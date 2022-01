Tesouro em moedas do Império Romano é encontrado graças a texugo esfomeado

Dinheiro com mais de 1500 anos de existência foi localizado no norte da Espanha próximo à toca do animal

Pixabay Texugo teria mais dificuldade para encontrar comida por causa da passagem de nevasca pela Espanha



Um tesouro em moedas cunhadas pelo Império Romano pode ter sido descoberto na Espanha, graças a escavações realizadas não por arqueólogos, mas por um texugo esfomeado enquanto procurava comida. As 209 moedas estavam numa caverna no município de Grado, na região de Astúrias, no norte do país europeu, e foram cunhadas entre os séculos III e V d.C.. Elas foram encontradas um monte de areia próximo ao buraco de um texugo, perto da entrada da toca do animal. Um morador local viu as moedas e informou as autoridades. Um grupo de investigadores e arqueólogos foi até o local para verificar a situação e escavar as moedas que ainda estavam embaixo da terra. A descoberta aconteceu no começo de 2021, pouco após a passagem da tempestade de neve Filomena, que teria forçado o texugo a se esforçar mais para procurar comida. Um artigo sobre as moedas foi publicado nos Cadernos de Pré-História e Arqueologia da Universidade Autônoma de Madri em dezembro e a imprensa espanhola repercutiu a descoberta nesta segunda, 10. As moedas eram provenientes “do norte e do Mediterrâneo oriental”, de lugares como Antioquia, Constantinopla, Tessalônica, Roma, Arles, Lyon e até mesmo Londres, segundo o artigo. “Até o momento, este é o maior tesouro de moedas romanas encontrado em uma caverna no norte da Espanha”, afirmaram os pesquisadores.