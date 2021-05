Tiros são disparados perto de memorial de Floyd em Mineápolis; uma pessoa foi baleada

Diversas pessoas estavam na região se preparando para as celebrações de um ano da morte de George; o suspeito fugiu e a motivação do crime ainda não foi confirmada

Reprodução Twitter PhilipinDC Dezenas de pessoas correram para longe da Praça George Floyd quando ouviram os disparos, mas a situação foi normalizada pouco tempo depois



Pelo menos uma pessoa ficou ferida após um tiroteio nos arredores do memorial de George Floyd em Mineápolis nesta terça-feira, 25, mesmo dia do aniversário da sua morte. A emissora de televisão norte-americana NBC relata que os tiros foram disparados por volta das 10h do horário local na Elliot Avenue, a uma quadra do cruzamento onde Floyd foi asfixiado por um policial no ano passado e que se transformou em uma praça em sua homenagem. A vítima foi levada para o Abott Northwestern Hospital e depois transferida para o Hennepin County Medical Center com ferimentos que não são fatais. A polícia de Mineápolis afirma que o atirador foi visto pela última vez deixando a Praça George Floyd, mas ainda desconhece a sua identidade e a motivação do crime. O repórter da NBC Philip Crowther, que estava cobrindo os preparativos para um festival em memória de George Floyd que aconteceria ali dentro de algumas horas, relatou ter ouvido pelo menos 30 disparos e visto a janela de uma loja estilhaçada por uma bala. Um vídeo publicado pelo repórter em seu perfil no Twitter mostra o momento em que ele começou a ouvir os primeiros tiros. Mais tarde, a situação foi normalizada e dezenas de pessoas ficaram em silêncio e agachadas sobre um joelho por 9 minutos e 29 segundos, tempo pelo qual Floyd foi asfixiado pelo policial Derek Chauvin.