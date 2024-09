Tiroteio deixa vítimas em escola secundária na Geórgia, nos EUA

Várias ambulâncias e policiais foram vistos na área, assim como um helicóptero médico, que evacuou diversas pessoas

Um tiroteio em uma escola secundária no estado da Geórgia, nos EUA, disseminou o pânico por várias horas nesta quarta-feira (4) e deixou vítimas, cujo número e condição ainda não foram divulgados. O incidente, no qual a polícia conseguiu prender um suspeito, ocorreu na Apalachee High School, na cidade de Winder, e, de acordo com uma declaração do gabinete do xerife do condado de Barrow, “foram registradas vítimas”. “No entanto, detalhes sobre o número ou suas condições não estão disponíveis no momento”, diz o texto. Os feridos estão sendo levados para um hospital local, de acordo com a emissora “CNN”.

Imagens distribuídas pela imprensa local mostram a escola evacuada, com milhares de alunos fora das instalações. Várias ambulâncias e policiais foram vistos na área, assim como um helicóptero médico, que evacuou várias pessoas. Em uma mensagem publicada na rede social X, o governador do estado, Brian P. Kemp, disse que ordenou que todos os recursos estaduais disponíveis respondam ao incidente.

“Continuaremos trabalhando com parceiros locais, estaduais e federais à medida que coletamos informações e respondemos melhor a essa situação”, declarou. De acordo com a Casa Branca, o presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio por sua assessora de Segurança Nacional, Liz Sherwood-Randall, e seu governo “continuará a se coordenar com autoridades federais, estaduais e locais” à medida que mais informações forem recebidas.

