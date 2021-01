Polícia faz operação na favela Kelson’s em busca de traficante suspeito de matar namorada

Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi feita para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de matar Bianca Lourenço da Silva, de 24 anos

Instagram e Polícia Civil do RJ Bianca foi assassinada e esquartejada; principal suspeito do crime é o ex-namorado



A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou na manhã desta terça-feira, 26, uma operação na favela Kelson’s, no bairro da Penha, Zona Norte da capital, em busca de suspeitos pelo envolvimento na morte da jovem Bianca Lourenço da Silva, de 24 anos, ex-namorada de Dalton Luiz Vieira Santana, um dos comandantes do tráfico na região. A operação, que tinha como intuito cumprir mandados de prisão relacionados ao feminicídio e à prática de tráfico de drogas na região, contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal e causou impacto na região, com relatos de tiroteios pelas redes sociais e a não abertura de uma clínica de família na região.

O corpo de Bianca Lourenço foi encontrado pela polícia esquartejado dentro de um tonel na Ilha do Fundão, também na Zona Norte da cidade, dez dias após ela ser retirada à força pelo ex-namorado e um comparsa de um churrasco na favela. Segundo amigos de Bianca, Dalton não aceitava o fim do relacionamento e uma foto de biquíni publicada poucos dias antes do crime nas redes sociais pode ter motivado o feminicídio. A polícia oferece, por meio do Disque-denúncia, uma recompensa de até R$ 2 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro de Dalton, de 31 anos. Até o momento, a polícia não divulgou o balanço de presos, mortos ou feridos na operação.