Tiroteio em desfile de comemoração do Super Bowl deixa um morto e nove feridos

Polícia dos EUA prendeu duas pessoas armadas e está investigando o incidente

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Polícia se mobiliza para atender o ocorrido em Kansas City



Uma tragédia ocorreu durante o desfile de comemoração da vitória dos Chiefs no Super Bowl, no centro de Kansas City, nos Estados Unidos. Segundo informações dos bombeiros, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas após um tiroteio. O incidente aconteceu próximo à Union Station, onde os jogadores da equipe de futebol americano haviam saudado os torcedores momentos antes. A polícia de Kansas City informou que duas pessoas armadas foram presas após o ocorrido e pediu para que as pessoas deixassem a região o mais rápido possível. Os feridos foram prontamente atendidos pelos serviços de emergência.

Milhares de pessoas estavam celebrando a vitória dos Chiefs, que conquistaram o Super Bowl no último domingo. Durante o desfile, vários jogadores desceram dos ônibus para cumprimentar e tirar fotos com os torcedores, muitos dos quais haviam chegado ao local antes do amanhecer. O trajeto do desfile tinha cerca de 3 quilômetros e terminava na estação ferroviária Union Station, onde ocorreram os disparos. Assustados, os torcedores fugiram do local enquanto a polícia trabalhava para esvaziar a estação. Ainda não se sabe o motivo dos disparos e se há alguma relação com o desfile.

Em nota, o perfil do Chiefs no X (antigo Twitter) afirmou: “Nós lamentamos muito pelo ato de violência sem sentido que ocorreu fora da Union Station após a conclusão do nosso desfile de hoje. Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e todos de Kansas City. Estamos em contato com o prefeito e o departamento de polícia. Até agora, confirmamos que todos os nossos jogadores, treinadores, funcionários e suas famílias, estão seguros. Agradecemos pelo esforço da polícia local e por terem chegado com rapidez”.

Statement from the Kansas City Chiefs pic.twitter.com/erKsrF3SX8 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 14, 2024

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA