Tiroteio em escola do Texas deixa ao menos quatro feridos

Autoridades locais afirmaram que quatro pessoas ficaram feridas; ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

Reprodução/NBC Polícia atende ocorrência de tiroteio em escola do Texas



Um tiroteio deixou pelo menos quatro feridos em uma escola de ensino médio na cidade de Arlington, no Texas, nesta quarta-feira, 6. Segundo o prefeito da cidade, três deles foram levados ao hospital. O quarto teve ferimentos leves e não precisou ser atendido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Também não ficou claro se os feridos eram estudantes do Timberview High School ou funcionários do colégio. Segundo a Polícia de Arlington, o suspeito do ataque é Timothy George Simpkins, de 18 anos, que teria fugido do local de carro. A corporação informou que está trabalhando em colaboração com outras forças de segurança da região para apurar o ocorrido.