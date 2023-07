Tiroteio em festa deixa dois mortos e 28 feridos em Baltimore, nos EUA

Segundo informações da polícia local, três vítimas estão em estado grave; ninguém foi preso até o momento

EFE/EPA/BALTIMORE POLICE DEPARTMENT Tiroteio ocorreu em tradicional festa de Baltimore



Um tiroteio deixou 2 dois mortos e 28 feridos na madrugada deste domingo, 2, em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. De acordo com informações do chefe interino da polícia local, Richard Worley, três estão em estado grave. O ataque ocorreu durante um tradicional evento no Brooklyn, na zona sul de Baltimore. Os policiais receberam chamados e foram ao local por volta das 0h35 (horário local) e encontraram várias vítimas feridas. Uma jovem de 18 anos morreu no local. Um homem, de 20 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital, segundo informou a polícia em comunicado. A polícia ainda procura os responsáveis pelo tiroteio e solicitou o auxílio da população. Em coletiva, o prefeito da cidade, o democrata Brandon Scott, lamentou o ocorrido e, indignado, prometeu encontrar os criminosos. “Não vamos parar até encontrarmos vocês e vamos encontrá-los. Até lá, espero que, a cada respiração, pensem nas vidas que tiraram”. O prefeito, inclusive, foi eleito com a promessa de reduzir a violência armada na cidade. Em um artigo publicado pelo The Washington Post, em janeiro, ele afirmou que as autoridades precisam fazer mais para lidar com a violência armada de forma mais eficaz. Segundo o “Gun Violence Archive” (GVA), projeto sem fins lucrativos que rastreia a violência armada nos EUA, até agora em 2023 houve 338 tiroteios em massa.

*Com informações da agência EFE