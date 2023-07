Ucrânia derruba dois dornes russos após novo ataque a Kiev

Foi o primeiro ataque do tipo após 12 dias; autoridades ucranianas informaram ainda que três mísseis de cruzeiro Kalibr, que foram lançados no Mar Negro, foram derrubados

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que resiste aos ataques russos desde fevereiro de 2022



A Ucrânia informou que derrubou dois drones russos, neste domingo, 2, após novo ataque novo ataque contra a capital Kiev. A informação é da Força Aérea Ucraniana. Foi o primeiro ataque do tipo após 12 dias. “Outro ataque aéreo inimigo contra Kiev”, disse Sergiy Popko, chefe da administração militar da capital ucraniana, nas redes sociais. De acordo com Sergiy, “todos os alvos inimigos no espaço aéreo ao redor de Kiev foram detectados e destruídos”. Além disso, as autoridades disseram que as armas foram lançadas durante a noite e vieram da região sudeste do país. Todos são do modelo iraniano Shahed. Outros três mísseis de cruzeiro Kalibr, que foram lançados no Mar Negro, foram derrubados, segundo informou a Ucrânia. “Oito Shaheds foram lançados do sudeste, e três mísseis Kalibr, do Mar Negro”, disse a Força Aérea em um comunicado.

De acordo com informações da AFP, uma fonte afirmou que nenhum míssil foi derrubado sobre a capital durante a noite. O diretor da administração militar regional de Kiev, Ruslan Kravchenko, informou que os destroços atingiram três casas. Um homem acabou ferido na perna. A Ucrânia ganhou mais força para abater drones enviados de Moscou e conta com o auxílio de potências ocidentais. Porém, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar, alertou que os russos estão avançando em quatro áreas da linha de frente no leste da Ucrânia, onde estão ocorrendo “combates ferozes”.

*Com informações da AFP