Tiroteio em salão de festas deixa 2 mortos e mais de 20 feridos na Flórida

Um tiroteio na madrugada deste domingo, 30, deixou ao menos dois mortos e mais de 20 feridos na cidade de Hialeah, localizada no Norte na Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na frente de um salão de festas chamado El Mula Banquet Hall, quando três pessoas saíram de um veículo e atiraram contra cidadãos que aguardavam ao lado de fora do estabelecimento, onde aconteceria um show, informou a agência Reuters. Nas redes sociais, o diretor da polícia local, Alfredo Ramirez III, disse que as duas vítimas morreram ainda no local e mais de 20 pessoas ficaram feridas no que ele chamou de ato “covarde de violência armada”. “Esses são assassinos de sangue frio, que atiraram indiscriminadamente em uma multidão e buscaremos justiça”, escreveu no Twitter, direcionando “profundas condolências à família das vítimas.” Segundo a Reuters, as demais pessoas baleadas foram levadas a hospitais da região e há relatos de vítimas em estado crítico. O tiroteio marca mais um episódio de violência nos Estados Unidos ao longo dos últimos meses. Até o momento, ninguém foi preso.