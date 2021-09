Tiroteio em universidade deixa pelo menos 8 mortos e 24 feridos na Rússia

Alunos criaram bloqueios com mesas e cadeiras para impedirem a entrada do atirador nas salas de aula; imagens mostram pessoas pulando de janelas do prédio em fuga

REUTERS/Anna Vikhareva Segundo informações das autoridades locais, o atirador era um aluno da instituição; ele foi preso pela polícia



Um tiroteio em uma universidade da Rússia deixou ao menos oito mortos e 24 feridos, segundo informações do Ministério da Saúde do país. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 20, na Universidade Estadual de Perm, quando um estudante de 18 anos chegou ao local atirando. Alunos criaram bloqueios com mesas e cadeiras para impedirem a entrada do atirador nas salas de aula. Imagens mostram pessoas pulando de janelas do primeiro andar para fugir do prédio, onde estudam cerca de 12 mil alunos. A estimativa é que três mil pessoas estariam no campus durante o tiroteio. Segundo informações das autoridades locais, o atirador era um aluno da instituição, que já havia publicado nas redes sociais fotos com rifle, capacete e munição. Ele foi ferido após resistir à prisão e foi levado a um hospital, mas não há atualizações sobre seu estado de saúde. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.