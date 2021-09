Tiroteios deixam 3 mortos e 46 feridos em Chicago, nos Estados Unidos

Ao menos oito crianças foram atingidas pelos disparos, sendo uma delas um menino de quatro anos

Pixabay Polícia local investiga a série de ações violentas e busca pelos responsáveis, que ainda não foram identificados



Ao menos 46 pessoas foram atingidas por tiros durante o último final de semana na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Entre os feridos estão oito crianças, sendo que uma delas é um menino de quatro anos, que brincava dentro do seu quarto quando foi atingido por uma bala perdida. Ao todo, três pessoas morreram. A polícia local investiga a série de ações violentas e busca pelos responsáveis, que ainda não foram identificados. O crescente aumento da onda de violência no país preocupa. Segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 6, por uma rede de televisão local, ao menos 200 pessoas foram assassinadas a tiros somente durante o verão nos Estados Unidos, que começou em 20 de junho. Outros 472 cidadãos teriam ficado feridos. Ainda de acordo com o documento, criado em parceria com departamentos de polícias americanas, os números apontam que três pessoas foram atingidas por tiros a cada hora durante os finais de semana. Comparado ao verão do ano passado, aumento da violência chega a 65%.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano